Rhein-Neckar. Was ist wichtig am Montag in Mannheim und der Metropolregion Rhein-Neckar? Wir haben die Themen des Tages für Sie zusammengefasst.

"MM"-Wahlarena - Reaktionen nach der Debatte: Überrascht, noch unentschlossen oder überzeugt, bereits richtig gewählt zu haben: Das sagt das Publikum nach der Veranstaltung.

"MM"-Wahlarena - Fachmann gibt Einschätzung: Wer hat sich wie geschlagen? Der Mannheimer Politikwissenschaftler Thomas König analysiert die Debatte.

Widerstand gegen Gewergebiet in Ladenburg und Ilvesheim: Entschieden ist noch nichts, doch gegen das mögliche gemeinsamene Gewerbegebiet von Ladenburg und Ilvesheim formiert sich Widerstand. Das unerstrich eine Info-Radtour zum anvisierten Standort.

SV Waldhof auf dem Weg zur Heim-Macht: Mit dem 2:1-Sieg im Verfolgerduell gegen den Halleschen FC springt der SV Waldhof in die luftigen Regionen der Drittliga-Tabelle. Für Kapitän Marcel Seegert ist das „kein Zufall“.

Weltrekord in Speyer aufgestellt: Der österreichische Extremsportler Franz Möllner hat im Speyerer Technik Museum einer Hitze von 1600 getrotzt - und dabei einen neuen Weltrekord aufgestellt.

Heddesheimer Weinbörse mit gelungenem Comeback: Nach der Corona-Zwangspause konnte die Weinbörse in Heddesheim am Wochenende ein Jubiläum begehen. Mit Musik und erlesenen Tropfen wurde auf dem Dorfplatz gefeiert.

