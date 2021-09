Die Nachrichten am Morgen für Mannheim und die Region

Rhein-Neckar. Was ist wichtig am Freitagmorgen in Mannheim und der Metropolregion Rhein-Neckar? Wir haben die Themen des Tages für Sie zusammengefasst.

Mannheim, wie wär’s mit … … mehr Sauberkeit?: In Mannheim kann ein Spaziergang am Rhein, auf den Planken oder am Wasserturm deprimierend sein - volle Mülleimer und graue Pflastersteine trüben den Spaß. Die Stadt tut was dagegen, sollte aber weniger tolerant sein.

Mannheimer Schafweide wird Veranstaltungs- und Grünfläche: Der Entwurf steht fest: Die Freifläche neben dem neuen SWR-Gebäude auf der Schafweide in der Neckarstadt-Ost soll zweigeteilt werden. Neben einem Platz für Veranstaltungen soll ein Park entstehen.

Nachfrage nach Läden in der Heidelberger Innenstadt steigt wieder: Die Zahl der Leerstände in der Heidelberger Innenstadt ist gering. Laut einer Studie zählt die Stadt zu den attraktivsten Adressen bundesweit - doch die Wirtschaftsförderung muss sich von Händlerseite auch Kritik anhören.

SV Waldhof blickt wieder nach vorn: Gegen den Halleschen FC will der Mannheimer Drittligist an die Leistungen der zurückliegenden Heimspiele anknüpfen. Der für zwei Spiele gesperrte Sportchef Jochen Kientz muss dabei von der Tribüne aus zusehen.

Wandern in Odenwald und Pfälzer Wald: Der einstige Senioren-Spaß hat sich zur Trendsportart gemausert. Wer in Pfälzerwald und Odenwald seine Ruhe haben möchte, muss abseits der tourisischen Hotspots wandern.

Mannheimer Messe "Jobs for Future": Mitmachaktionen und Last-Minute-Ausbildungsbörse - 190 Aussteller helfen jungen Besuchern auf der Mannheimer Berufsmesse "Jobs for Future" ihren Traumjob zu finden.

