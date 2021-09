Die Nachrichten am Morgen für Mannheim: Grenzwerte für Corona-Regeln, Baustelle blockiert Kunstverein, Großbrand gelöscht

Rhein-Neckar. Was ist wichtig am Donnerstag in Mannheim und der Metropolregion Rhein-Neckar? Wir haben die Themen des Tages für Sie zusammengefasst.

Baden-Württemberg legt neue Grenzwerte für Beschränkungen für Ungeimpfte fest: Gehen die Corona-Zahlen deutlich hoch, wenn die Sommerferien vorbei sind? Die Landesregierung will vorbereitet sein, wenn die Belastung der Kliniken zu hoch wird. Das hat vor allem Folgen für Ungeimpfte.

Baustelle in der Augustaanlage blockiert Mannheimer Kunstverein: Neuer Radweg, neue Versorgungsleitungen, neue Ampeln am Carl-Reiß-Platz - der Mannheimer Kunstverein begrüßt die Maßnahmen grundsätzlich - ist aber nun von der Außenwelt abgeschnitten.

Flammen nach Großbrand bei Ludwigshafener Unternehmen unter Kontrolle: In der Lagerhalle eines Unternehmens in Ludwigshafen ist am Mittwochabend ein Großbrand ausgebrochen. Das Feuer in Rheingönheim war am späten Abend unter Kontrolle, verletzt wurde niemand.

Friseur-Kunden haben kein Recht auf geimpfte Bedienung: Wer zum Friseur oder zur Kosmetikerin geht, muss gegen Corona geimpft, genesen oder negativ getestet sein. Aber was gilt für die Beschäftigten? Wir haben die wichtigsten Fragen und Antworten für Sie gebündelt.

20 Ungeimpfte liegen im Klinikum Ludwigshafen: Überschaubar ist derzeit noch die Anzahl der Corona-Patienten im Klinikum Ludwigshafen. Wie Geschäftsführer Hans-Friedrich Günther am Mittwoch sagte, gebe es 20 Infizierte, davon zehn auf der Intensivstation.