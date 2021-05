Die Lockerungen der Corona-Regeln in den Landkreisen der Region

Region. Viele Landkreise in der Metropolregion mit einer entsprechenden Sieben-Tage-Inzidenz führen zwischen Samstag und Montag neue Lockerungen der Corona-Regeln ein. Ein Überblick, was wo erlaubt sein wird.

AdUnit urban-intext1

Neue Regeln in Heidelberg ab Samstag

Wegen der weiter niedrigen 7-Tage-Inzidenz treten in Heidelberg ab Samstag, 29. Mai, weitere Lockerungen der Corona-Maßnahmen in Kraft. Wie die Stadt am Freitag mitteilte, ist es wegen des Infektionsgeschehens in den vergangenen 14 Tagen nun nach dem zweiten Öffnungsschritt der Corona-Verordnung des Landes Baden-Württemberg möglich, die Gastronomie eine Stunde länger zu öffnen. Auch gelten weitere Lockerungen im Freizeitbereich, Sport und Kultur sowie für Lehrveranstaltungen.

Besonders letzteres sieht Heidelbergs Ordnungsbürgermeister Wolfgang Erichson als bedeutend für die Universitätsstadt an: „Vor allem die Wiederaufnahme der Lehrveranstaltungen an den Universitäten ist für uns in Heidelberg ein ganz wichtiger Schritt." Erichson freute sich weiter über die aktuell sinkenden Inzidenzwerte und den damit einhergehenden nächsten Öffnungsschritten: „Jeder sollte diese erweiterten Freiheiten genießen.“ Gleichzeitig appellierte er, aufgrund der weiter anhaltenden Pandemie die allgemeinen Corona-Regeln einzuhalten.

AdUnit urban-intext2

Corona-Lockerungen in Heidelberg ab Samstag Diese Corona-Lockerungen treten in Heidelberg ab Samstag in Kraft Die Gastronomie darf eine Stunde länger bis 22 Uhr öffnen Schwimmbäder sowie Wellnessbereiche und Saunen im Innenbereich dürfen öffnen (jeweils mit Personenbegrenzungen bzw. maximalen Gruppengrößen)

Kontaktarmer Freizeit- und Amateursport darf in Sportanlagen, -stätten und -studios auch im Innenbereich ausgeübt werden (mit Personenbegrenzungen)

sowie und im Innenbereich dürfen öffnen (jeweils mit Personenbegrenzungen bzw. maximalen Gruppengrößen) Kontaktarmer darf in Sportanlagen, -stätten und -studios auch im Innenbereich ausgeübt werden (mit Personenbegrenzungen) Spitzen- und Profisportveranstaltungen sind im Innen- und Außenbereich mit bis zu 250 Zuschauerinnen und Zuschauern möglich

sind im Innen- und Außenbereich mit bis zu 250 Zuschauerinnen und Zuschauern möglich Tanz- und Ballettschulen sowie Musik-, Kunst- und Jugendkunstschulen können Angebote für Gruppen von bis zu 20 Schülerinnen und Schülern machen

sowie können Angebote für Gruppen von bis zu 20 Schülerinnen und Schülern machen Kulturveranstaltungen (in Theater, Opern- und Kulturhäusern, Kinos und ähnliche) sind innen mit bis zu 100 Personen und im Außenbereich mit bis zu 250 Personen möglich

(in Theater, Opern- und Kulturhäusern, Kinos und ähnliche) sind innen mit bis zu 100 Personen und im Außenbereich mit bis zu 250 Personen möglich Lehrveranstaltungen an Hochschulen und Akademien dürfen mit bis zu 100 Personen in geschlossenen Räumen stattfinden Für alle Einrichtungen gilt grundsätzlich die Maskenpflicht, die Pflicht zur Kontaktdatenerhebung sowie die Einhaltung der Abstandsregeln, hieß es aus der Stadtverwaltung weiter. In allen Einrichtungen sind Obergrenzen der zulässigen Teilnehmerzahl (Personen- oder Flächenbegrenzung) vorgesehen. Der Zutritt ist nur für Personen mit einem Test-, Impf- oder Genesenen-Nachweis möglich.

Rhein-Neckar-Kreis vor Öffnung am Sonntag

Im Rhein-Neckar-Kreis könnten ab Sonntag, 30. Mai, weitere Lockerungen bei den Corona-Regelungen greifen. Voraussetzung dafür ist nach Angaben des Landratsamtes, dass die Sieben-Tage-Inzidenz auch am Samstag, 29. Mai, – und somit an fünf aufeinanderfolgenden Tagen – unter 50 liegt. Sollte der Grenzwert nach den für weitere Öffnungsschritte maßgeblichen Zahlen des Robert Koch-Instituts (RKI) erneut unterschritten werden, wird dies noch am selben Tag vom Gesundheitsamt bekanntgegeben.

AdUnit urban-intext3

Mögliche Öffnungsschritte im Rhein-Neckar-Kreis ab Sonntag Treffen: Im privaten und öffentlichen Raum sind Treffen mit bis zu 10 Person aus bis zu drei Haushalten möglich. Kinder der Haushalte bis einschließlich 13 Jahre werden nicht mitgezählt. Vollständig geimpfte und genesene Personen zählen ebenfalls nicht zur Gesamtpersonenzahl dazu.

Im privaten und öffentlichen Raum sind Treffen mit bis zu 10 Person aus bis zu drei Haushalten möglich. Kinder der Haushalte bis einschließlich 13 Jahre werden nicht mitgezählt. Vollständig geimpfte und genesene Personen zählen ebenfalls nicht zur Gesamtpersonenzahl dazu. Einkaufen: Dies ist dann ohne vorherige Terminvereinbarung oder einen Nachweis über einen negativen Corona-Test, eine Impfung oder Genesung möglich. Es gilt weiterhin eine Maskenpflicht in und vor den Geschäften und eine begrenzte Kundenzahl, die sich nach der Größe der Verkaufsfläche richtet. Besondere Verkaufsaktionen, die einen verstärkten Zustrom von Menschenmengen erwarten lassen, sind nicht erlaubt.

Dies ist dann ohne vorherige Terminvereinbarung oder einen Nachweis über einen negativen Corona-Test, eine Impfung oder Genesung möglich. Es gilt weiterhin eine Maskenpflicht in und vor den Geschäften und eine begrenzte Kundenzahl, die sich nach der Größe der Verkaufsfläche richtet. Besondere Verkaufsaktionen, die einen verstärkten Zustrom von Menschenmengen erwarten lassen, sind nicht erlaubt. Freizeit: Außerdem gibt es Lockerungen bei Bibliotheken und Büchereien, Archiven, Museen, Galerien, zoologischen und botanischen Gärten sowie Gedenkstätten. Besucherinnen und Besucher sollten sich am besten vorab auf den Internetseiten der jeweiligen Einrichtungen zu den dort geltenden Vorgaben erkundigen. Darüber hinaus gelten im Rhein-Neckar-Kreis weiterhin die Regelungen der sogenannten Öffnungsstufe 1, die am 19. Mai in Kraft getreten sind. Für alle Einrichtungen gilt grundsätzlich die Maskenpflicht, die Pflicht zur Kontaktdatenerhebung sowie die Einhaltung der Abstandsregeln. In allen Einrichtungen gibt es Obergrenzen der zulässigen Teilnehmerzahl (Personen- oder Flächenbegrenzung). Der Zutritt ist nur für Personen mit einem Test-, Impf- oder Genesenen-Nachweis möglich. Mehr Informationen gibt das Land Baden-Württemberg auf seiner Internetseite. Dort finden sich ebenfalls die verschiedenen Öffnungsstufen für Stadt- und Landkreise.

Weniger Einschränkungen in Speyer ab Montag

AdUnit urban-intext4

In Speyer wird es ab Montag weniger Einschränkungen geben. „Es freut mich sehr, dass sich der positive Trend in der Entwicklung der Fallzahlen, der sich bereits über das Pfingstwochenende angekündigt hat, im Laufe der Woche fortgesetzt hat und wir dadurch weitere Lockerungen veranlassen können, die vor allem die Bereiche Kultur, Sport und Gastronomie betreffen – allesamt Bereiche, die von der Pandemie besonders hart getroffen wurden“, sagte Oberbürgermeisterin Stefanie Seiler.

Die Corona-Lockerungen in Speyer ab Montag Im Amateur- und Freizeitsport ist die kontaktlose Sportausübung im Freien auch auf öffentlichen und privaten Sportanlagen in Gruppen bis maximal zehn Personen, zuzüglich einer Trainerin oder eines Trainers, möglich. Weiterhin wird der Probebetrieb in der Breiten- und Laienkultur unter freiem Himmel in kleinen Gruppen bis maximal zehn Personen zuzüglich einer leitenden Person wieder ermöglicht. Vollständig geimpfte und genesene Personen werden in beiden Fällen nicht mitgezählt. Auch die Innengastronomie darf unter Einhaltungder bereits aus der Außengastronomie bekannten Regeln wieder öffnen. Demgemäß gilt: zwischenden Gästen unterschiedlicher Tische sowie in Wartesituationen das Abstandsgebot

diePflicht zum Tragen einer medizinischen Mund-Nase-Bedeckung für Gäste und Personal, die am Tisch jedoch entfällt

die Pflicht zur Kontakterfassung

eine Vorausbuchungs-/Reservierungspflicht zur Steuerung des Zutritts

die Verpflichtung zum Nachweis eines tagesaktuellen (nicht älter als 24 Stunden) negativen Schnelltests. Eine Bewirtung darf ausschließlich an Tischen mit festem Sitzplatz und unter Beachtung der Kontaktbeschränkungen erfolgen. Auch öffentlich und gewerblich betriebene Kultureinrichtungen dürfen im Innenbereich mit bis zu 100 Gästen wieder öffnen. Dazu zählen beispielsweise auch Kinos. Unter Einhaltung des Abstandsgebots, der verschärften Maskenpflicht, der Pflicht zur Kontakterfassung sowie der Vorausbuchungs- und Testpflicht dürfen auch Spielhallen, Spielbanken, Wettvermittlungsstellen und ähnliche Einrichtungen wieder öffnen.

Neckar-Odenwald-Kreis kündigt Lockerungen für Montag an

Wegen stabiler Inzidenzwerte von unter 50 stehen im Neckar-Odenwald-Kreis weitere Lockerungen der ersten Öffnungsstufe voraussichtlich ab Montag auf dem Programm. Das verkündete die Verwaltung am Freitag. Zusätzlich zu den bisher geltenden Regelungen der Öffnungsstufe 1 wären dann Treffen im privaten oder öffentlichen Raum mit zehn Personen aus bis zu drei Haushalten möglich.

Auflagen der ersten Öffnungsstufe, wie etwa die allgemeine Maskenpflicht oder die Testpflicht in der Gastronomie oder bei der Benutzung von Sportanlagen in Gruppen, bleiben erhalten. Am Sonntag informiert das Landratsamt abschließend, ob die weiteren Lockerungen ab Montag in Kraft treten werden. Die Öffnungsstufe 2 könnte bei weiter niedrig bleibender Inzidenz ab Sonntag, 6. Juni, in Kraft treten.

Mögliche Änderungen im Neckar-Odenwald-Kreis ab Montag Zusätzlich zu den bisher geltenden Regelungen der Öffnungsstufe 1 wären dann Treffen im privaten oder öffentlichen Raum mit zehn Personen aus bis zu drei Haushalten möglich. Kinder der Haushalte bis einschließlich 13 Jahre sowie vollständig Geimpfte und Genesene werden nicht mitgezählt. Für Bibliotheken, Büchereien, Archive, Museen, Galerien, zoologische und botanische Gärten sowie Gedenkstätten entfallen die bisherigen Auflagen.

mit zehn Personen aus bis zu drei Haushalten möglich. Kinder der Haushalte bis einschließlich 13 Jahre sowie vollständig Geimpfte und Genesene werden nicht mitgezählt. Für sowie entfallen die bisherigen Auflagen. Zudem darf der Einzelhandel auch wieder Kunden ohne vorherige Terminvereinbarung („Click and Meet“) und ohne Dokumentation der Kontaktdaten empfangen. Es müssen jedoch die Hygieneauflagen der Corona-Verordnung beachtet und medizinische Masken getragen werden. Die Kundenzahl bei Geschäften mit weniger als zehn Quadratmeter Verkaufsfläche ist auf maximal einen Kunden oder eine Kundin zu begrenzen, bei Geschäften mit bis zu 800 Quadratmeter ebenfalls auf einen Kunden pro zehn Quadratmeter Verkaufsfläche. Für die darüberhinausgehende Fläche gilt ein Kunde pro 20 Quadratmeter (gilt nicht für den Lebensmitteleinzelhandel). Die Testpflicht entfällt.

auch wieder Kunden ohne vorherige Terminvereinbarung („Click and Meet“) und ohne Dokumentation der Kontaktdaten empfangen. Es müssen jedoch die Hygieneauflagen der Corona-Verordnung beachtet und medizinische Masken getragen werden. Die Kundenzahl bei Geschäften mit weniger als zehn Quadratmeter Verkaufsfläche ist auf maximal einen Kunden oder eine Kundin zu begrenzen, bei Geschäften mit bis zu 800 Quadratmeter ebenfalls auf einen Kunden pro zehn Quadratmeter Verkaufsfläche. Für die darüberhinausgehende Fläche gilt ein Kunde pro 20 Quadratmeter (gilt nicht für den Lebensmitteleinzelhandel). Die Testpflicht entfällt. Auch für den Betrieb der Schulen und für Angebote der Kinder- und Jugendarbeit sowie Jugendsozialarbeit gelten bei einer Inzidenz unter 50 Erleichterungen. So ist in weiterführenden und beruflichen Schulen Präsenzunterricht in Sinne eines Regelbetriebs unter Pandemiebedingungen vorgesehen. Für Grundschulen gilt dies bereits ab einer Inzidenz unter 100. In der Kinder- und Jugendarbeit sowie Jugendsozialarbeit sind beispielsweise Angebote mit 18 Beteiligten innerhalb geschlossener Räume oder 30 Beteiligten im Freien erlaubt.

und für sowie gelten bei einer Inzidenz unter 50 Erleichterungen. So ist in weiterführenden und beruflichen Schulen Präsenzunterricht in Sinne eines Regelbetriebs unter Pandemiebedingungen vorgesehen. Für Grundschulen gilt dies bereits ab einer Inzidenz unter 100. In der Kinder- und Jugendarbeit sowie Jugendsozialarbeit sind beispielsweise Angebote mit 18 Beteiligten innerhalb geschlossener Räume oder 30 Beteiligten im Freien erlaubt. Die allgemeine Maskenpflicht oder die Testpflicht beispielsweise in der Gastronomie oder bei der Benutzung von Sportanlagen in Gruppen, bleibt unverändert erhalten.

Landau lockert ab Montag

In Landau treten ab Montag, 31. Mai, weitere Lockerungen in Kraft. Wie die Stadt am Freitag mitteilte, kann somit beispielsweise die Innengastronomie öffnen. Auch gelten ab Montag weitere Lockerungen im Freizeit-, Sport- und Kulturbereich.

Oberbürgermeister Thomas Hirsch gab sich erleichtert, ob des derzeit niedrigen Inzidenzwerts. „Wir weisen weiter eine der niedrigsten Inzidenzen im Land auf. Ein »Geheimrezept« dafür gibt es nicht, aber ich bin überzeugt, dass sich auch unsere Teststrategie jetzt bemerkbar macht“, begründete er das aktuelle Infektionsgeschehen in der Stadt. Wir haben früh angefangen, umfassende und niedrigschwellige Testangebote zu machen.