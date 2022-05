Die Gelbe Schwertlilie zieht von der Autobahn zur Buga

Rhein-Neckar. Es hört sich ungewöhnlich, ja komisch an – aber tatsächlich ist es so: Die Autobahn GmbH des Bundes hat jetzt seltene, bedrohte Pflanzen an die Mannheimer Bundesgartenschau-Gesellschaft gespendet.

Eigentlich gelten Autobahnen nicht gerade als Refugien der Natur. Aber solch ein kleines Naturparadies hat sich tatsächlich am Rande der Asphaltstrecke gebildet, und zwar bei Mannheim-Wallstadt. Dort betreibt die Autobahn GmbH neben der Ostumgehung von Wallstadt in einer Schleife der Auffahrt zur L 597 ein Havariebecken als Sammelstelle für Verunreinigungen wie Benzin und Öle, die bei der Reinigung von Unfallstellen eingesammelt werden. Damit soll verhindert werden, dass solche Verunreinigungen in die Natur gelangen. In dem Becken an der A 6 haben sich Schwertlilien, Pfeilkraut, Schilfe und weitere andere Sumpfpflanzen angesiedelt, die auf der Roten Liste der vom Aussterben bedrohten Arten stehen.

„Total selten und wertvoll“

Als nun eine Sanierung des Havariebeckens anstand, meldete das die Autobahn GmbH der Naturschutzbehörde der Stadt – die wiederum gleich an die Bundesgartenschau dachte. „Total toll“, freute sich jetzt Franziska Leyer, Projektleiterin bei der Bundesgartenschau, über die Pflanzenspende. Etwa 20 Quadratmeter Mutterboden mit rund 50 bis 60 Pflanzen hat sie von Walter Dal-Magro, Projektleiter Landschaftsplanung der Autobahn GmbH Außenstelle Karlsruhe, nach der „Ernte“ durch eine Spezialfirma erhalten. Damit wolle das Bundesunternehmen „einen wertvollen Beitrag zum Erhalt der Natur- und Artenvielfalt in der Rhein-Neckar-Region leisten“, so Christine Baur-Fewson, Direktorin der Autobahn GmbH Niederlassung Südwest.

Laut Franziska Leyer ist besonders die Gelbe Schwertlilie aus der Blumenspende der Autobahn „total selten und wertvoll“. Sie habe sich wohl durch Vögel, die den Samen transportierten, in dem Becken angesiedelt. „Im Pflanzenhandel bekommt man sie normalerweise nicht“, erläutert die Landschaftsarchitektin. Die Bundesgartenschau-Gesellschaft brauche aber derart natürlich herangewachsene seltene Pflanzen für ein besonderes Projekt.

Zusätzlich zur eigentlichen Bundesgartenschau, die 2023 in Mannheim stattfindet, zeichnet die Gesellschaft auch für den gesamten neu gestalteten Grünzug Nord-Ost in Mannheim verantwortlich. Dabei entsteht im Landschaftsschutzgebiet Feudenheimer Au – nicht Teil der Buga, aber von ihrem Panoramasteg dann 2023 wunderbar zu sehen – ein naturnaher See, „Augewässer“ genannt, mit einer freien Wasserfläche von 1,6 Hektar. Dort würden die Schwertlilien als, so Leyer, „Initialpflanzung“ am Ufer gesetzt und mit weiteren Aussaaten ergänzt, um eine naturnahe Uferbepflanzung zu ermöglichen.