Rhein-Neckar. Am Montag soll es in der Rhein-Neckar-Region zunehmend bewölkt sein. Nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes sollen die Wolken vor allem am Vormittag dicht sein, aber es bleibt zunächst niederschlagsfrei, am Nachmittag kann es örtlich zu Schauern kommen. Die Höchstwerte erreichen 7 Grad, während die Tiefstwerte bei 3 Grad liegen.

