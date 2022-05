Diakonissen Speyer bleiben wirtschaftlich stabil

Speyer. Die Diakonissen Speyer blicken trotz zunehmend schwieriger Lage auf dem Sozialmarkt zuversichtlich in die Zukunft. Auch angesichts des Fachkräftemangels und „nicht auskömmlicher Refinanzierung“ der sozialen Arbeit freier Träger durch den Staat seien die Diakonissen wirtschaftlich gut aufgestellt, sagte der neue Verwaltungsratsvorsitzende, Oberkirchenrat Manfred Sutter, in Speyer. Ziel sei es nun, die breite Angebotsstruktur zu sichern und sie – „wo nötig und möglich“ – auszubauen.

Die Diakonissen als größer diakonischer Träger in der Pfalz pflegten keine „Ideologie des Wachsens“, betonte Sutter, der auch Diakoniedezernent der pfälzischen Landeskirche ist. Wo es den Menschen diene, etwa in der Begleitung und Betreuung todkranker und sterbender Menschen, wolle man in neue Projekte von hoher Qualität investieren.

Synergien statt Nachteile

Der 2019 abgeschlossene Fusionsprozess der Diakonissen Speyer und des damaligen Landesvereins für Innere Mission (LVIM) in der Pfalz und die damit verbundene strategische Neuausrichtung seien „unkompliziert und reibungslos“ verlaufen, so Sutter. Als damaliger LVIM-Verwaltungsratsvorsitzender war Sutter in die Kritik geraten, als dessen wirtschaftlich angeschlagenes Evangelisches Krankenhaus in Zweibrücken im Jahr 2016 schließen musste.

Das Zusammengehen mit dem Landesverein hat laut Diakonissen-Finanzvorstand Karlheinz Burger „keine wirtschaftlichen Nachteile, sondern eher Synergien“ erbracht. So hätten die Diakonissen ihr Angebot etwa um gut aufgestellte Einrichtungen in der Altenhilfe oder durch Übernahme des Evangelischen Krankenhauses in Bad Dürkheim erweitern können. Ein Großteil der früheren LVIM-Mitarbeiterschaft habe beruflich weiter vermittelt werden können, so Bianca Pfeuffer, Vorstand Unternehmensentwicklung.

Eine große Herausforderung sei die digitale Vernetzung der flächendeckend in der Pfalz und Saarpfalz vertretenen Einrichtungen der Diakonissen, sagte Dietmar Kauderer, Vorstand Organisationsmanagement und Digitalisierung.

In vielen ehemaligen Dienstorten der evangelischen Schwesternschaft in der Region habe der Träger seine diakonische Arbeit wiederaufgenommen, hob Oberin Isabelle Wien hervor, die Vorsitzende des vierköpfigen Vorstandes ist. Eine bleibende Aufgabe sei es, die „christlich-ethische Wertehaltung in die Gesellschaft zu bringen“, sagte Wien.

Die Diakonissen Speyer betreiben Kliniken und Einrichtungen für Kinder, Jugendliche, alte Menschen und Menschen mit Behinderung in Rheinland-Pfalz, im Saarland – und in Mannheim. Sie beschäftigen rund 5200 Mitarbeitende, zudem helfen etwa 540 Ehrenamtliche. epd