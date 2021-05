DHBW: Virtuelle Messe für Studienanfänger mit Beratung

Mannheim. Egal ob vom Smartphone oder PC aus – beim DHBWebDay und die DHBWebTalks können sich Studieninteressierte auf dem Online-Campus der Dualen Hochschule Baden-Württemberg (DHBW) Mannheim einwählen, informieren, Vorträge und Videos verfolgen und im Live-Chat mit Studierenden, Unternehmensvertretern und Professoren ihre Fragen klären. Im Fokus des DHBWebDays am Samstag, 8. Mai, steht von 11 bis 14 Uhr die Studienvorbereitung in den Bereichen BWL, Rechnungswesen, Steuern & Wirtschaftsrecht, Technik, Informatik, Wirtschaftsinformatik, Medien und Gesundheit.

Bei den DHBWebTalks vom 10. bis 12. Mai stehen die Studienangebote im Vordergrund: Hier präsentieren Professoren jeweils von 16 bis 18 Uhr ihre Fächer und geben Einblick in berufliche Einsatzgebiete und mögliche Karrieren in Unternehmen. Mit an Bord sind Mitarbeiter der Studienberatung.

Das Programm und die Anmeldung stehen unter www.dhbwebday.de bereit.