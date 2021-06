Rhein-Neckar. Der Deutsche Wetterdienst erwartet am Samstag eine starke Wärmebelastung für den Rhein-Neckar- und Rhein-Pfalz-Kreis sowie die Städte Mannheim, Heidelberg und Ludwigshafen. Vor allem in den dicht bebauten Stadtgebieten komme es wegen der verringerten nächtlichen Abkühlung zu einer hohen Belastung für ältere und pflegebedürftige Menschen. Für das gesamte Gebiet ist es der vierte Tag der Warnsituation in Folge.

