Deutscher Wetterdienst warnt vor extremer Hitze

Metropolregion. Schwitzen ist derzeit in der Kurpfalz angesagt - eine Abkühlung scheint sich aber bereits anzukündigen. Zuvor hat der Deutsche Wetterdienst (DWD) aber nochmals für Freitag und Samstag Hitzewarnungen für die Region ausgegeben. Insbesondere am Freitag soll die Wärmebelastung extrem sein. Die Warnungen gelten unter anderem für Mannheim, Ludwigshafen, Heidelberg, die Bergstraße sowie den Rhein-Neckar-Kreis.

Bei Hitze kennt der DWD zwei Warnstufen: Starke und extreme Wärmebelastung. Für Freitag gilt in Mannheim und Ludwigshafen die Warnung vor einer extremen Wärmebelastung. In Heidelberg und an der Bergstraße ist diese Warnung auf Höhen von bis zu 200 Metern beschränkt, oberhalb dieser Grenze warnt der Wetterdienst vor starker Wärmebelastung. Für Samstag gilt für alle genannten Gebiete eine Warnung dann vor starker Hitze.

Körper und Haus kühl halten

Der Wetterdienst empfiehlt die direkte Sonne zu vermeiden. Insbesondere am Nachmittag, zur heißesten Tageszeit, sollte man sich nicht draußen aufhalten. Wer sich körperlich betätigen möchte, sollte das am besten in den frühen Morgenstunden im Freien tun. Daneben empfiehlt die Behörde, Wohnungen und Häuser dann zu lüften, wenn es draußen kühler ist als drinnen. Auch der eigene Körper sollte möglichst kühl gehalten werden, etwa durch luftige und helle Kleidung sowie eine Kopfbedeckung. Auch Duschen und Baden kann bei der Abkühlung helfen. Zudem sollten Personen ausreichend trinken. Wer sich um hilfs- oder pflegebedürftige Menschen kümmert, sollte sich auch hier die Regeln vor Auge führen. Bei Kreislaufbeschwerden, Kopfschmerzen oder Erbrechen rät der DWD eine Ärztin oder einen Arzt zu kontaktieren.







Grundlage für Hitzewarnungen ist laut DWD die sogenannte gefühlte Temperatur. Sie wird aus mehreren Faktoren berechnet, die auf das menschliche Temperaturempfinden wirken, erklärt die Behörde. Berücksichtigt wird dabei die Lufttemperatur, die Luftfeuchtigkeit, der Wind und die Strahlung. Beispielsweise fühlt sich eine gemessene Lufttemperatur von 20 Grad Celsius bei Windstille und Sonnenschein wärmer an, als bei windigem und bedecktem Wetter.

Was ist "extreme Hitze"?

Vor extremer Hitze warnt der DWD, wenn die gefühlte Temperatur am frühen Nachmittag einen Wert von 38 Grad Celsius überschreitet. Bei starker Hitze liegt der Schwellenwert der gefühlten Temperatur bei ungefähr 32 Grad Celsius an mindestens zwei Tagen in Folge. Der Schwellenwert kann laut DWD aber bei frühen Hitzewellen und im Hochsommer schwanken. Für die Warnung spielt daneben auch die Temperatur von Innenräumen eine Rolle. "Denn bleibt die Nacht zu warm, verschlechtert sich die Schlafqualität", so der DWD. Durch diese zusätzliche Belastung könne die Hitze tagsüber schlechter verkraftet werden.

Schauer und Gewitter am Wochenende möglich

Zwar gilt am Freitag die Hitzewarnung bereits am dritten Tag in Folge. Doch Abkühlung scheint auf dem Weg zu sein. Am Samstag sind im Südwesten Gewitter möglich, auch am Sonntag erwartet der Deutsche Wetterdienst bei zunehmender Bewölkung nachmittags und abends Schauer sowie Gewitter. Für Montag wird eine Höchsttemperatur von 28 Grad in der Kurpfalz prognostiziert.

