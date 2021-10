Deutsche Bahn erneuert Aufzüge am Bahnhof Eberbach

Eberbach. Die Deutsche Bahn (DB) tauscht am Bahnhof Eberbach die Aufzüge. Die Arbeiten starten nach Angaben des Unternehmens am Dienstag, 2. November. Bereits Ende Februar 2022 profitieren Reisende von einem neuen Aufzug zum Bahnsteig an den Gleisen 2und 3. Im Anschluss tauscht die Bahn den Aufzug zum Bahnsteig an Gleis 1. Insgesamt investieren Bahn und Bund rund 560 000 Euro.

Während der Arbeiten steht der jeweilige Aufzug nicht zur Verfügung. Fahrgäste gelangen zum Bahnsteig an den Gleisen nur über die Unterführung. Die DB empfiehlt mobilitätseingeschränkten Reisenden in Richtung Neckargemünd, Heidelberg und Mannheim bis Ende Februar von Gleis 1 zum Bahnhof Mosbach-Neckarelz zu reisen und dort barrierefrei umzusteigen oder ihre Reise vorher (spätestens einen Werktag) bei der DB Mobilitätsservice-Zentrale anzumelden.