Deutlicher Appell: Dürkheimer Forstamt warnt vor Waldbrandgefahr

Rhein-Neckar. Waldbrände halten diesen Sommer die Feuerwehren in Atem. Es brennt längst nicht nur in Südeuropa oder Kalifornien. Anhaltende Hitze und Trockenheit lassen die Gefahr auch hierzulande steigen. Das Forstamt in Bad Dürkheim richtet sich deshalb mit einem ungewöhnlich deutlichen Appell an die Öffentlichkeit: „Schütze Deinen Wald vor Waldbränden!“ heißt es auf Warnschildern, die die Behörde aufgehängt hat.

Warnschilder des Forstamts. © Forstamt

Aktueller Anlass war vor einer Woche der Waldbrand am Hambacher Schloss – der laut Forstamt größte der vergangnen Jahre in Rheinland-Pfalz. Das Feuer habe deutlich gemacht, dass sich das Szenario eben nicht mehr in weiter Ferne, sondern „sehr schnell bei uns vor der Haustür“ abspielen könne. Daher geht es der Behörde jetzt um verstärkte Prävention durch Sensibilisierung der Waldbesucherinnen und -besucher.

„Nahezu alle Waldbrände werden von Menschen verursacht“, heißt es in einer Mitteilung. „Natürliche Faktoren wie Blitzschlag und Selbstentzündung spielen bei uns keine Rolle.“ Vielmehr seien es in erster Linie vermeidbare Ursachen, die Brände auslösten: eine brennende Zigarette, ein offenes Feuer, eine Fackel oder ein über trockenem Laub oder Gras geparktes Auto.

„Nicht wegsehen!“

Dem „zahlenmäßig geringen Forstpersonal“ sei es jedoch „auf der großen Fläche nicht möglich, diesem Fehlverhalten systematisch nachzugehen“, verdeutlicht Joachim Weirich, Produktleiter für Waldinformation, Umweltbildung, und Walderleben beim Forstamt in Bad Dürkheim. Man setze daher auf das Mitwirken verantwortungsbewusster Waldbesucher. Dies schließe neben dem eigenen vorbildlichen Verhalten ein, bei Fehlverhalten anderer Menschen nicht wegzusehen, sondern diese „höflich, aber bestimmt“ anzusprechen. „Wie so oft ist es eine kleine Minderheit, die sich falsch verhält und für rationale Argumente oftmals auch nur schwer zugänglich ist“, findet Weirich deutliche Worte.

Zur Beurteilung der Waldbrandgefahr informiert der Deutsche Wetterdienst (DWD) über den Waldbrandgefahrenindex (WBI). Der Index wird in der Regel im Zeitraum von März bis Oktober herausgegeben und umfasst fünf Gefahrenstufen von 1 (sehr gering) bis 5 (sehr hoch) – auf der entsprechenden Karte des Wetterdienstes farblich von hellgelb bis dunkelrot gekennzeichnet. Am Donnerstagnachmittag waren weite Teile der Metropolregion Rhein-Neckar rot und sogar dunkelrot eingefärbt. Die Gefahr bleibt laut Prognose hoch.

