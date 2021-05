Deutlich weniger Studienanfänger

Südwest. Die Zahl der Studienanfänger geht in Baden-Württemberg stark zurück. Im vergangenen Wintersemester gab es fast sieben Prozent weniger Erstsemester als ein Jahr zuvor, teilte das Statistische Landesamt am Mittwoch in Stuttgart mit. Insgesamt hätten sich 56.800 Frauen und Männer dafür entschieden, im Südwesten ein Studium aufzunehmen.

Als Ursache für den Rückgang nennen die Statistiker fehlende ausländische Studenten, die wegen der Corona-Pandemie nicht ins Land kamen. Die Zahl ausländischer Erstsemester sank innerhalb eines Jahres um knapp 3.4000 - ein Minus von über 28 Prozent. Bei den deutschen Studenten ging die Zahl nur um 1,5 Prozent zurück.

Die größte Gruppe unter den ausländischen Studenten, die Chinesen, schrumpfte um fast zehn Prozent. Bei den Studenten aus der Türkei - der zweitgrößten Gruppe - gab es einen Rückgang um fast neun Prozent. Starke Einbrüche wurden bei Gästen aus den USA (minus 37 Prozent) und Südkorea (minus 20 Prozent) beobachtet, während es bei Syrern (plus elf Prozent) und Österreichern (plus zehn Prozent) Zuwächse gab.

Duale Hochschule mit größtem Rückgang

Den stärksten Rückgang bei den Studienanfängern verzeichnete die Duale Hochschule Baden-Württemberg mit einem Minus von 10,5 Prozent. Die Universitäten registrierten 7,6 Prozent weniger Erstsemester, die Pädagogischen Hochschulen 5,7 Prozent. Der Frauenanteil stieg von 49,8 Prozent (2019) auf 50,3 Prozent.

Große Unterschiede gibt es bei den einzelnen Fächergruppen. Während die Rechts-, Wirtschafts- und Sozialwissenschaften eine Verringerung der Erstsemester um 5,4 Prozent beobachteten, gab es in der Fächergruppe Sport ein Plus von 17,5 Prozent. Fast unverändert blieben die Zahlen in den Bereichen Mathematik/Naturwissenschaften, Humanmedizin/Gesundheitswissenschaften und Kunst/Kunstwissenschaft.

