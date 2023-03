Deutlich mehr rassistische Diskriminierungen im Land gemeldet

Baden-Württemberg. Immer mehr Menschen wenden sich an die Antidiskriminierungsstelle des Landes. Im vergangenen Jahr waren es 301, im Jahr 2021 noch 221, teilte das Sozialministerium am Montag mit. "Dabei nahmen die Anfragen zu rassistischer Diskriminierung einen hohen Anteil von etwa 30 Prozent ein." Bei Beschwerden über rassistische Diskriminierungen ging es 2022 am häufigsten um Vorfälle in Behörden, bei der Arbeit und oder im Bildungsbereich.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

"Für viele Menschen sind Diskriminierungserfahrungen noch immer Alltag", sagte Sozialminister Manne Lucha (Grüne) auch mit Blick auf den Internationalen Tag gegen Rassismus am 21. März. "Das zeigen die gestiegenen Anfragen von Betroffenen, die bei der Antidiskriminierungsstelle des Landes Baden-Württemberg eingehen."