  Details im Tötungsdelikt in Südhessen: Polizei sucht mit Fotos nach Zeugenhinweisen

Biebesheim. Im Tötungsdelikt an einer 27-jährigen Frau im südhessischen Biebesheim wird mittels Fotos von Kleidungsstücken nach weiteren Zeugen gesucht. So sei die Frau zum Tatzeitpunkt am Samstag, 27. Februar, zwischen 12 und 17 Uhr, mit einer rosafarbenen Jacke und rosafarbenen Schuhen bekleidet gewesen, teilten Polizei und die Staatsanwaltschaft Darmstadt mit. Möglicherweise führte sie auch eine blaue Wolldecke mit sich. Die junge Frau war im Bereich zwischen Biebesheim und Gernsheim unterwegs.

Bilder von Kleidungsstücken Zeugenhinweise nach Tötungsdelikt an 27 Jahre alter Frau gesucht 3 Bilder Mehr erfahren

Die 27-Jährige war am Samstagnachmittag tot in einem Gebüsch in der Gernsheimer Straße in Biebesheim gefunden worden. Trotz sofortiger Wiederbelebungsversuche des Rettungsdienstes und der Polizei habe ein Notarzt nur noch den Tod feststellen können, wie es hieß. Ihr 26 Jahre alter Ehemann gilt als tatverdächtig. Gegen ihn wurde am vergangenen Sonntag Haftbefehl wegen Totschlags erlassen. Er sei den Beamten aufgefallen, weil bei seiner Vernehmungen Ungereimtheiten aufgetreten seien.

Zeugenhinweise nimmt die Kriminalpolizei in Rüsselsheim unter der Telefonnummer Telefonnummer 06142/696-0 entgegen.