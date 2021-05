Der schöne Weg durch Feld und Flur

„Der schöne Weg“ in Edingen-Neckarhausen macht seinem Namen alle Ehre. 2015 entstanden, verbindet er auf einer Gesamtlänge von rund drei Kilometern Neu-Edingen mit den Ortsteilen Edingen und Neckarhausen, ist aber kein Rundweg. Als Ausgangspunkt bietet sich das Sport- und Freizeitzentrum in der Mannheimer Straße in Edingen an, wo Parkplätze und eine Ladestation für E-Autos zur Verfügung stehen. Beim gemütlichen Spaziergang lädt der Weg dazu ein, die Feldflur und Natur in der Gemeinde mit ihren jeweiligen Besonderheiten und Eigenschaften kennenzulernen und zu erfahren. 14 Informationstafeln geben Auskunft über verschiedene Themen der Natur und der Kulturgeschichte, von der OEG bis zum „Vogelwecker“.

AdUnit urban-intext1

Plattformen zur Naturbeobachtung finden sich auch an der Fischkinderstube, einem künstlichen Seitengewässer des Neckars mit Rundweg und grünem Klassenzimmer. Hier, am Endpunkt des Weges, gibt es ebenfalls Parkmöglichkeiten. hje