Denkmäler und Kirchen in Rheinland-Pfalz werden wieder angestrahlt - aber nicht überall

Ludwigshafen/ Neustadt an der Weinstraße. Die dunklen Zeiten sind vorbei: Denkmäler, Wahrzeichen und Kirchen in Rheinland-Pfalz dürfen nun abends wieder regelmäßig angestrahlt werden. Der Grund: Die Energiesparverordnung des Bundes, die wegen der Energiekrise die Beleuchtung von Gebäuden und Baudenkmälern von außen untersagt hatte, ist am Samstag (15. April) ausgelaufen. Manche Städte haben bereits angekündigt, die Lichter wieder anzuknipsen. Andere aber wollen zunächst noch darüber beraten, wie es weitergeht, ergab eine Umfrage in Rheinland-Pfalz.

In TRIER wird die Beleuchtung am Sonntag wieder eingeschaltet, wie ein Sprecher der Stadt sagte. Und zwar beim Wahrzeichen der Stadt, der Porta Nigra, ebenso wie bei den Kaiserthermen, dem Kurfürstlichen Palais, der Konstantin-Basilika, dem Trierer Dom sowie den Kirchen St. Gangolf St. Martin, St. Paulin und St. Matthias. Der Beginn der Anstrahlung sei an die Einschaltzeiten der Straßenbeleuchtung angepasst, die je nach Einsetzen der Dunkelheit variierten. Ausgeschaltet werde die Beleuchtung um 0:30 Uhr.

In KOBLENZ ist noch nicht entschieden, was wieder beleuchtet werden soll. Der Stadtvorstand werde am Montag (17. April) beraten, welche Ausnahmen gemacht werden sollten, sagte der Stadtsprecher. Denn es gelte ja weiterhin, dass man sparsam mit Energie umgehen solle. Wegen der Energiesparverordnung des Bundes waren in Koblenz unter anderem die sonst angestrahlte Fassade des historischen Rathauses und das Reiterstandbild am Deutschen Eck dunkel geblieben.

In MAINZ sind erstmal keine Änderungen der aktuell laufenden Maßnahmen zum Energiesparen geplant, wie eine Sprecherin sagte. Von den Gebäuden der Stadt würden auch weiterhin nur drei zentrale Gebäude beleuchtet: Dom, Christuskirche und St. Stephan. Eine Arbeitsgruppe mit Oberbürgermeister Nino Haase (parteilos) werde im Mai zusammenkommen und dann über die Fortführung oder Aussetzung einzelner oder aller Maßnahmen beraten und informieren.

Auch in NEUSTADT AN DER WEINSTRASSE ist noch keine Entscheidung gefallen, ob oder in welchem Umfang die Energiesparmaßnahmen nach dem Auslaufen der Verordnung fortgeführt werden sollten, sagte der Sprecher der Stadt. Neustadt an der Weinstraße habe seit vergangenem September an 20 Objekten in städtischer Zuständigkeit die Beleuchtung abgeschaltet.

Offen ist es auch noch in LUDWIGSHAFEN. "Ob die Abschaltung der Außenbeleuchtung von bestimmten Gebäuden und Denkmälern fortgeführt wird, muss noch geprüft und von der Stadtspitze beschlossen werden", sagte der Sprecher der Stadt. In Ludwigshafen sei im Juli 2022 beschlossen worden, die Außenbeleuchtung von städtischen Gebäuden und Baudenkmälern abzuschalten - wegen einer möglichen Gasmangellage im Zuge des Ukraine-Krieges.

Im saarländischen ENSDORF wird das Denkmal zum Steinkohlebergbau im Saarland - das Saarpolygon - auf der früheren Berghalde Duhamel ab Montag (17. April) nachts wieder beleuchtet sein. "Die Strahlkraft des Saarpolygons hat uns in den vergangenen Monaten doch sehr gefehlt", teilte der Vorsitzende des Fördervereins Bergbauerbe Saar, Hans-Jürgen Becker, mit. Die nächtliche Lichtwirkung sei fester Bestandteil der als Kunstwerk geschaffenen Großskulptur.

Als Folge des russischen Angriffskriegs auf die Ukraine hatte die Bundesregierung zum 1. September 2022 kurzfristige Energiesparmaßnahmen beschlossen, um eine Mangellage zu vermeiden. Dazu zählten neben einem Beleuchtungsverbot zu rein repräsentativen Zwecken auch die Absenkung der Raum- und Wassertemperatur in Büros. Die ursprünglich bis zum 28. Februar geltende Verordnung war bis zum 15. April verlängert worden. Nach diesem Datum enden die Maßnahmen. Die Kommunen können aber entscheiden, sie mit dem Ziel weiterer Energieeinsparungen aufrecht zu erhalten.