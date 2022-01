Demonstrationen zu Corona in Mannheim und Schwetzingen

Schwetzingen. Mehrere Menschen haben sich am Montagabend in Mannheim und Schwetzingen zu Demonstrationen versammelt. In Schwetzingen kamen mehrere Hundert Menschen zusammen. In Mannheim waren es zunächst weniger Demonstrierende gegen die Corona-Maßnahmen als in den vergangenen Wochen. Laut Polizei seien rund 100 "Spaziergänger" auf den Planken unterwegs. Zwischenfälle waren zunächst nicht bekannt. Später seien rund 25 Menschen auf den Planken von der Polizei eingekesselt worden. Rund 600 Demonstranten und Demonstrantinnen bildete eine Menschenkette zwischen Rathaus und Paradeplatz für Solidarität in der Pandemie.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

In Schwetzingen findet aktuell die größte Kundgebung auf dem Schwetzinger Schlossplatz statt. Wie die Polizei auf Nachfrage mitteilte, sei es dort bislang alles friedlich geblieben und es gab keine nennenswerten Zwischenfälle. Unübersichtlich blieb in Schwetzingen jedoch, welche Gruppen wogegen oder wofür demonstrieren. Eine Demonstration war unter dem Titel "für mehr Solidarität" angemeldet. Die Polizei ist in Schwetzingen unter anderem mit einer Reiterstaffel und mehreren Einsatzkräften vor Ort.