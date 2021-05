Demokratietage starten mit Fotoausstellung

Neustadt. Mit rund 20 Veranstaltungen in der Rhein-Neckar-Region wollen die „Demokratietage #2021HAMBACH1832“ im Juni und Juli für eine demokratische Gesellschaft werben. Das Hambacher Fest von 1832 am Hambacher Schloss (Bild) bei Neustadt repräsentiere „die Idee einer Demokratie von unten, die europäisch, weltoffen und solidarisch ist“, teilte die Initiativgruppe mit. Die Demokratietage starten am 27. Mai, dem 189. Jahrestag des Hambacher Festes, mit einer Fotoausstellung in Neustadt. SaraSun Hee Martischius präsentiert in einer „Straßengalerie“ in den Schaufenstern von rund 20 Geschäften ihre Fotos zum Thema „Mein Leben – Dein Rassismus“. epd (Bild: dpa)

AdUnit urban-intext1