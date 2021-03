Mannheim. Am Samstag, 6. März, um 12 Uhr demonstriert die Initiative „Mannheim gegen Sexkauf“ gegen Gewalt an Frauen, für ein Sexkaufverbot und für das Nordische Modell auf der Freifläche vor O 7, am Eingang zu den Planken gegenüber des Wasserturms. Das Nordische Modell sieht Bestrafung der Freier, Straffreiheit für die Prostituierten und richtige Ausstiegshilfen vor. Die Initiative bittet um Anmeldung für die Demonstration an die E-Mail-Adresse info@mannheim-gegen-sexkauf.de.

Mehr zum Thema Link Alle Meldungen im Newsticker Rhein-Neckar Mehr erfahren