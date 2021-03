Heidelberg/Mannheim. "Gegen Maskenpflicht an Grundschulen" ist eine Demonstration überschrieben, die heute, Mittwoch, 15 Uhr vor dem Heidelberger Rathaus stattfinden soll. Ein Sprecher der Stadtverwaltung bestätigte am Mittag dieser Redaktion, dass am Morgen eine entsprechende Veranstaltung genehmigt worden sei. Zwischen 100 und 150 Teilnehmer werden maximal vor dem Rathaus in der Heidelberger Altstadt erwartet.

Ursprünglich war offenbar auch in Mannheim für heute, Donnerstag, 25. März, eine Demonstration gegen die Maskenpflicht an Grundschulen geplant - ebenfalls um 15 Uhr. Sie sollte vor dem Rathaus in E 5 stattfinden, wurde aber vom Veranstalter wieder abgemeldet. Das teilte der Anmelder mit. Er habe nach Rücksprache mit der Ordnungsbehörde aus Sicherheitsgründen so entschieden, berichtete er. Im Netz waren zuvor verschiedene Informationen zu der Demo kursiert. Über Aktionen verschiedener Gruppierungen wurde spekuliert. So hieß es unter anderem, die Demo könne von Corona-Leugnern unterwandert werden, die Mannheimer „Querdenken 621“-Bewegung plane sogar einen Sturm auf das Rathaus. Die „Querdenken“-Organisatoren antworteten auf „MM“-Anfrage: Der Flyer sei von jemandem gepostet worden, „der uns persönlich nicht bekannt ist“. Man habe kein Verständnis dafür und versuche dem nachzugehen, würde nie zu einem Rathaus-Sturm aufrufen oder sich daran beteiligen.