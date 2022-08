Demenzkranke 86-Jährige nach Drohnensuche in Weggraben gefunden

Obrigheim. Eine demenzkranke 86-Jährige ist am Samstagabend in Obrigheim als vermisst gemeldet worden. Nach Polizeiangaben wurde die Frau nach umfangreichen Suchmaßnahmen gefunden und zu einer eingehenderen Untersuchung ins Krankenhaus gebracht.

An der Suche waren Polizei, Feuerwehr und kommunaler Vollzug in großer Anzahl beteiligt. Dabei wurden auch Drohnen und Spürhunde eingesetzt. Die Frau wurde nach drei Stunden in einem schlecht einsehbaren Weggraben liegend aufgefunden. Offensichtlich war die 86-Jährige dorthin gestürzt. Laut Polizei wurde die Frau einigermaßen wohlbehalten aufgefunden.