Demente Frau in Waldstück gefunden

Hemsbach. Mit einem Großaufgebot an Einsatzkräften haben Polizei und Rettungsdienste am Samstag in Hemsbach nach einer vermissten Frau gesucht. Man habe nicht ausschließen können, dass die an Demenz leidende 68-Jährige sich in einer hilflosen Lage befindet, teilte die Polizei mit. Im Einsatz waren auch Spürhunde sowie ein Hubschrauber. Die Frau war am Samstagabend zuletzt um 19.20 Uhr gesehen worden. Um 3 Uhr in der Nacht musste die Polizei die Suche zunächst erfolglos abbrechen. Am Sonntagmorgen gegen 10 Uhr wurde die Frau dann aber nach einem Hinweis in einem Waldstück gefunden. Rettungssanitäter versorgten sie vor Ort und lieferten sie vorsorglich in ein Krankenhaus ein. Zu ihrem genauen Gesundheitszustand machte die Polizei keine Angaben. fab

