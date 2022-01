Deko-Granulat entzündet sich - Frau erleidet Rauchvergiftung

Mörlenbach. Brennendes Deko-Granulat aus einem Glas mit Teelichtern hat im südhessischen Mörlenbach (Kreis Bergstraße) eine Wohnung stark verraucht. In der Wohnung im ersten Stock im Ortsteil Weiher hatte am Sonntag eine 37 Jahre alte Frau auf einer Couch geschlafen, als das Glas umfiel, sich das Granulat entzündete und starker Rauch entwickelte, wie die Polizei in Darmstadt am Montag mitteilte. Die Frau erlitt eine Rauchvergiftung und wurde in eine Klinik geflogen. Nachbarn waren durch Rauchmelder auf den Notfall aufmerksam geworden. Als laut Polizei auch noch Rauch aus der Katzenklappe der Wohnung kam, alarmierten sie die Feuerwehr. In der Wohnung entstand ein Sachschaden von schätzungsweise rund 10 000 Euro.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1