Defekte Geschirrspülmaschine löst Brand aus - drei Personen verletzt

Leimen. Am Donnerstag gegen 21 Uhr hat ein technischer Defekt an einer Geschirrspülmaschine einen Küchenbrand im zweiten Geschoss eines Mehrfamilienhauses in der Wilhelm-Haug-Straße in Leimen ausgelöst. Die anwesenden Bewohner versuchten nach Angaben der Polizei fast 20 Minuten vergeblich das Feuer zu bekämpfen, bis sie die Einsatzkräfte verständigten. Mit 30 Mann und sechs Fahrzeugen der freiwilligen Feuerwehren Leimen und St. Ilgen gelang es schließlich, den Brand zu löschen. Die drei Bewohner mussten mit Rauchgasvergiftung vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht werden. Die Höhe des entstandenen Schadens ist derzeit noch nicht abschließend geklärt.

