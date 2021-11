Dauerhafte Impfaktionen nun an vier zusätzlichen Standorten

Rhein-Neckar. Weinheim, Leimen, Hockenheim und Bammental werden neue Standorte der dauerhaften Impfaktion (DIA) im Rhein-Neckar-Kreis. Wie das Landratsamt Rhein-Neckar in einer Pressemitteilung bekanntgab, stehen ab sofort insgesamt 20 Mobile Impfteams (MIT), einschließlich des Impfbusses Mannheim, für Einsätze im Rhein-Neckar-Kreis, Stadtkreis Heidelberg, Stadtkreis Mannheim sowie im nördlichen Landkreis Karlsruhe zur Verfügung. Möglich gemacht hat das das Ministerium für Soziales, Gesundheit und Integration in Baden-Württemberg. „Die Aufstockung ist eine gute Nachricht und auch dringend notwendig, denn die Nachfrage nach Impfungen ist ungebrochen – nicht nur nach Booster-Impfungen, sondern auch – und das ist besonders erfreulich – nach Erstimpfungen“, sagt Landrat Stefan Dallinger. Bei allen Impfaktionen stehen die Vakzine der Hersteller BioNTech, Moderna sowie Johnson & Johnson zur Verfügung.

„Auch in Weinheim, Leimen, Hockenheim und Bammental wollen wir an mindestens drei Tagen in der Woche pro Termin bis zu 200 Impfungen anbieten. Unser Ziel ist es, in der übernächsten Woche, also Ende November/Anfang Dezember, die zusätzlichen DIA in Betrieb zu nehmen. Parallel laufen Überlegungen, ob und an welchen Standorten zusätzliche Termine angeboten werden können“, erklärt die Gesundheitsdezernentin des Kreises, Doreen Kuss. Geimpft wird jeweils in einem Zeitfenster zwischen 8.30 und 18 Uhr. Die genauen Standorte der vier neuen DIA lauten: Weinheim (3-Glocken-Center), Leimen (Alte Fabrik Leimen-St. Ilgen), Hockenheim (Stadthalle) und Bammental (Elsenzhalle).