Das Wetter im Kreis Rhein-Neckar - DWD warnt vor Hitze

Rhein-Neckar. Am Montag ist es sehr heiß und weiter trocken bei 35 Grad am Tag und 13 Grad in der Nacht. Am Dienstag steigen die Temperaturen im Rhein-Neckar-Kreis auf bis zu 38 Grad. Es wird sehr sonnig und sehr heiß. In der Nacht kühlt es nur wenig auf 18 Grad ab. Am Mittwoch mehr Sonne als Wolken bei 35 Grad am Tag und 21 Grad in der Nacht.

Der DWD hat für Dienstag eine Hitzewarnung für Mannheim, Heidelberg, Ludwigshafen und den gesamten Rhein-Neckar-Kreis ausgesprochen. Gültig ist die Warnung von 11 Uhr bis 19 Uhr. Es werde eine starke Wärmebelastung erwartet. Zudem sei mit einer zusätzlichen Belastung aufgrund von verringerter nächtlicher Abkühlung insbesondere im dicht bebauten Stadtgebiet zu rechnen.