Das erste Ei der Saison liegt im Nest

Bornheim. Die Störche sind größtenteils aus den Winterquartieren zurück. In der Pfalz wird nun vielerorts geklappert, an Nestern gebaut und sich gepaart. Seit diesem Wochenende liegt das erste Ei der Saison im Storchenzentrum in Bornheim im Nest. Damit hat die Brutsaison ganz offiziell begonnen.

Aus diesem Grund bietet das Rheinland-Pfälzische Storchenzentrum ab dem 16. März wieder jeden Mittwoch um 15 Uhr die kleine Storchentour an. Hier gibt es eine kleine Einführung zur Geschichte der Wiederansiedlung in Rheinland-Pfalz, danach dürfen sich Interessierte auf einen geführten Rundgang entlang der Bornheimer Storchennester hin zur Pflegestation freuen. Auf der etwa zwei Kilometer langen und ebenen Strecke wird allerlei Wissenswertes, Lustiges und Unterhaltsames über die Störche erzählt.

Ausflüge, Ausstellung und mehr

„Wir freuen uns, endlich wieder Storchentouren, Kinderprogramme und Ausflüge für Gruppen anbieten zu können“, schreiben die Verantwortlichen in einer Mitteilung. Anmeldungen sind per E-Mail unter storchenzentrum@pfalzstorch.de oder telefonisch unter der Telefonnummer 06348/61 07 57 möglich. Nach erfolgreicher Reservierung erhält man eine Bestätigung. Kurzfristige Änderungen können sich durch etwaige neue Corona-Verordnungen ergeben. Treffpunkt für die Touren ist am Storchenzentrum in der Kirchstraße 1 in Bornheim.

An weiteren drei Terminen können Interessierte außerhalb der regulären Öffnungszeiten Wissenswertes und Interessantes über den Storch und seine Lebenswelt erfahren und die Ausstellung besuchen. Diese Führung unterschiedet sich nicht von den Mittwochstouren. Für die Teilnahme an der Freitagstour ist eine Anmeldung erforderlich.

Am 6. Mai, 3. Juni und 1. Juli beginnen die Touren jeweils um 18.30 Uhr am Rheinland-Pfälzischen Storchenzentrum. Jede Tour kostet pro Person fünf Euro. Der Eintritt in die Ausstellung ist im Preis enthalten.

Ferienprogramm geplant

Für große und kleine Entdeckerinnen und Entdecker gibt es in den Ferien wieder ein vielfältiges Ferienprogramm. „Besonders erfolgreich lief im letzten Jahr das gemeinsame Ferienprogramm mit dem Netzwerk Umweltbildung an, das wir auch in diesem Jahr wieder anbieten können“, heißt es in der Mitteilung.

Der gemeinnützige Verein betreibt Naturschutz mit dem Storch. Gegründet wurde die Aktion PfalzStorch e.V. 1998 mit dem Ziel, den in Rheinland-Pfalz ausgestorbenen Weißstorch wieder anzusiedeln. Dies ist in Kooperation mit anderen Naturschutzvereinen gelungen. red