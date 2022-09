Das Abenteuer ihres Lebens

Kristine Fix schaut im Herbst 2017 in ihr E-Mail-Postfach. Sie klickt sich durch ihre Mails, öffnet einen neuseeländischen Newsletter. In Wellington, im Süden der Nordinsel, werden dringend IT-Fachleute gesucht. Sie leitet die Mail an ihren Mann Max weiter. Eine Auswanderung ans andere Ende der Welt – ja klar. „Wir haben dann beide unsere Witze darüber gemacht“, erinnert sich Kristine Fix.

