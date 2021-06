Sanktionen gegen ungeimpfte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter - was ist erlaubt und was nicht? Wir haben mit Arbeitsrechtler Ioannis Michalis von der Mannheimer Anwaltskanzlei Kolb, Blickhan und Partner gesprochen. Er hat eine differnzierende Perspektive auf die Angelegenheit am Klinikum Ludwigshafen.

Herr Michaelis: Darf das Klinikum Ludwigshafen Sanktionen gegen Beschäftigte

...