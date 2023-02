„Dann läuft das Fass über“

Der Bauern- und Winzerverband Rheinland-Pfalz Süd (BWV) lehnt die vom Bundesrechnungshof verlangte Abschaffung der Kfz-Steuerbefreiung für land- und forstwirtschaftlich genutzte Fahrzeuge kategorisch ab. Für BWV-Präsident Ökonomierat Eberhard Hartelt kommt diese Forderung zur absoluten Unzeit und lässt die Auswirkungen vollkommen unberücksichtigt: „Eine Streichung würde die Kosten in den Betrieben zusätzlich erhöhen und damit auch die Produktion von Lebensmitteln in Deutschland weiter verteuern“, sagte er am Donnerstag laut einer Mitteilung.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Für Hartelt ist klar, dass diese zusätzlichen Kosten nicht von den Betrieben gestemmt werden können. Vielmehr müssten die Preise für Lebensmittel, die Verbraucher an der Ladentheke zahlen, erneut angehoben und diese Erhöhung an die Erzeuger weitergereicht werden. Ob dies in der Wirklichkeit aber tatsächlich gelingt, sei mit Blick auf die Erfahrungen der Vergangenheit zu bezweifeln. Für viele Landwirte könnte diese zusätzliche finanzielle Belastung dann der Tropfen sein, der das Fass zum Überlaufen bringt und zur Entscheidung führt, das Hoftor für immer zu schließen. red

Bauern fürchten eine KfZ-Steuer für landwirtschaftliche Fahrzeuge. © Venus