Dämpfe treten auf Firmengelände aus Container aus - mehrere Personen leicht verletzt

Sinsheim. Auf dem Gelände einer Firma in Sinsheim, die Produkte für die Lebensmittelindustrie herstellt, sind am Freitagvormittag mehrere Personen durch unbekannte Dämpfe aus einem Warencontainer leicht verletzt worden. Einsatzkräfte der Polizei und Feuerwehr waren in dem Gewerbegebiet im Einsatz.

Nach Angaben der Polizei klagten sechs Mitarbeiter der Firma, die den Container beladen wollten, über Atemwegsreizungen und Übelkeit, weshalb sie mit Rettungswagen zur Untersuchung in eine Klinik transportiert wurden. Nach ihren Erstbehandlungen konnte sie diese wieder verlassen. Auch vier vor Ort eingesetzte Beamte klagten später über ähnliche Symptome. Allerdings wiesen sie alle nur leichte Beschwerden auf.

Wie die bisherigen Ermittlungen ergaben, wurde der Container am Freitagmorgen im leeren Zustand angeliefert. Die Innenräume der Container, die vornehmlich aus Übersee oder dem asiatischen Raum per Schiff angeliefert werden, werden nach ihrer Ankunft in einem Hafen und vor der Firmenauslieferung mit einem Gasgemisch desinfiziert. Nach ersten Erkenntnissen soll es sich bei diesem Gemisch um den Stoff Phosphorwasserstoff handeln. Rückstände dieses Stoffes, die sich noch im Container befunden haben könnten, könnten laut Polizei nach dem Öffnen der Containertüren nach außen getreten sein.

Ob ein vorwerfbares Verhalten im Umgang mit der Anlieferung oder dem bevorstehenden Beladen des Containers zugrunde liegen könnte, ist Gegenstand der Ermittlungen der Abteilung Gewerbe und Umwelt des Polizeipräsidiums Mannheim.

