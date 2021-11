Dachstuhlbrand in Mehrfamilienhaus in Viernheim - Zwei Personen aus Gebäude gerettet

Viernheim. Der Dachstuhl eines Mehrfamilienhauses in Viernheim hat am frühen Dienstagabend Feuer gefangen. Nach ersten Angaben der Polizei laufen die Lösch- und Rettungsarbeiten der Feuerwehr am Brandort in der Bürgermeister-Lamberth-Straße auf Hochtouren. Bei dem Einsatz wurden zwei Bewohner des Hauses von der Feuerwehr aus dem Gebäude gerettet. Sie waren offenbar unverletzt.

Der Brand war gegen 17.20 Uhr gemeldet worden. Aufgrund der Einsatzmaßnahmen und einer damit einhergehenden Fahrbahnsperrung entstehen Verkehrsbehinderungen. Seitens der Polizei wurde darum gebeten, den Bereich zu meiden.

Weitere Informationen lagen zunächst nicht vor.