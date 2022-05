Helmstadt. Ein Dachstuhl eines Einfamilienhauses in der Rathausstraße ist am Sonntagmorgen gegen 7 Uhr in Brand geraten. Dies teilte die Polizei mit. Über die Brandursache liegen derzeit noch keine Erkenntnisse vor. Personen wurden nach bisherigem Kenntnisstand hierbei nicht verletzt. Im Bereich der Hauptstraße kommt es derzeit zu Verkehrsbehinderungen; der Verkehr wird aktuell innerorts umgeleitet.

