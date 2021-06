Hockenheim. In Hockenheim ist es in der Nacht von Donnerstag auf Freitag zu einem Dachstuhlbrand gekommen. Wie die Polizei mitteilte, war das Feuer in einem Gebäude in der Mittleren Mühlstraße ausgebrochen. Angaben zu möglichen Verletzten und dem Ausmaß des Schadens konnte die Polizei am Morgen noch nicht machen.

