Dachshöhlen als Risiko

Bad Dürkheim. Wegen Dachshöhlen unterhalb der Schienen muss die Bahnstrecke zwischen Bad Dürkheim und Freinsheim in der Pfalz vorerst bis zum Ende der Sommerferien in Rheinland-Pfalz am 30. August gesperrt werden. Die Trasse ist wegen des tierischen Höhlenbaus bereits seit Monaten beschädigt. In Kombination mit erwartetem Stark-regen droht nun die Unterspülung der Strecke, wie eine Sprecherin der Deutschen Bahn mitteilte.

Die Gleise sollen aus Sicherheitsgründen gesperrt werden. Da es in dieser Woche laut Wetterdienst weiterregnen soll, bestehe die Gefahr, dass die Gleise in dem aufgeweichten Boden absacken. Nun werden Ersatzbusse eingesetzt, die zwischen Freinsheim und dem Bahnhof Bad Dürkheim verkehren und zusätzlich in Erpolzheim sowie am Schulzentrum Bad Dürkheim einen Stopp einlegen. Derzeit werden die Bahndämme begutachtet. Das Schuljahr endet in Rheinland-Pfalz an diesem Freitag. lrs/sin