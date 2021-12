Eppelheim. Ein Dachgeschoss ist am Dienstagabend in Eppelheim (Rhein-Neckar-Kreis) in Brand geraten. Wie die Polizei mitteilte, entwickelten sich die Flammen gegen 20.30 Uhr in einem Mehrfamilienhaus in der Blumenstraße. Einsatzkräfte der Feuerwehr und Polizei sind derzeit vor Ort. Informationen zur Brandursache liegen aktuell noch nicht vor.

Einsatzkräfte der Feuerwehr und Polizei sind derzeit vor Ort. © Priebe