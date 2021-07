Dachgeschoss eines Mehrfamilienhauses in Lampertheim ausgebrannt

Lampertheim. Bei einem Brand in der Neue Schulstraße in Lampertheim ist am Mittwochmorgen die Dachgeschosswohnung eines Mehrfamilienhauses komplett ausgebrannt. Wie die Polizei mitteilte, war die Brandursache eine defekte Klimaanlage, die sich nach dem Einschalten entzündet habe. Die Bewohnerin der Wohnung verließ diese eiligst mit ihrem Kind und klingelte auf ihrem Weg hinaus auch ihre Nachbarn raus, bevor sie die Feuerwehr verständigte.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Das Feuer breitete sich bis zum Eintreffen der Einsatzkräfte im Dachstuhl aus und entfaltete dabei eine enorme Rauchentwicklung, welche auch über Lampertheim hinaus zu bemerken war. Anwohner wurden deshalb über den Verkehrsfunk aufgefordert Fenster und Türen zu schließen. Für die Löscharbeiten sperrten die Einsatzkräfte die Zufahrten zum Brandort an der Emilienstraße und Kaiserstraße ab.

Neben dem ausgebrannten Dachgeschoss des neu renovierten Hauses sind die zwei darunterliegenden Wohnungen im zweiten und ersten Geschoss durch das Löschwasser nicht bewohnbar. Die Betroffenen kommen vorerst bei ihren Familien unter.



Der Schaden an dem Gebäude beträgt nach bisherigen Schätzungen mindestens 120.000 Euro.