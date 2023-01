Crash von Opel und Kia bei Walldorf - beide Fahrer behaupten richtiges Verhalten

Walldorf. Auf der B291 bei Walldorf sind am Mittwoch zwei Autos an einer Kreuzung ineinander gefahren. Wie die Polizei mitteilt, gaben beide Fahrer an, dass ihre Ampel grün anzeigt hätte. Ein 35-jähriger Kia-Fahrer kollidierte am späten Abend mit einer 42-jährigen Opel-Fahrerin. Die Frau wurde beim Unfall leicht verletzt.

Nach dem Zusammenstoß waren beide Fahrzeuge nicht mehr fahrbereit. Insgesamt entstand Schaden in Höhe von 30 000 €. Zeugen werden gebeten, sich beim Polizeirevier Wiesloch unter der Rufnummer 06222 57090 zu melden.