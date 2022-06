Ladenburg. Dem 2014 verstorbenen Woodstock-Star Joe Cocker („With A Little Help From My Friends“) zollen Mario Maucher und die Coverband „Juice Cocker“ am Freitag, 3. Juni, um 19.30 Uhr im Ladenburger HeimatRock (Neckarstraße 62) Tribut. Songs wie „Unchain My Heart“ und „You Can Leave Your Hat On“ sind ebenso zu hören wie weniger bekannte Stücke. Tickets zu 18 Euro über www.heimatrock.de

