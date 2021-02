  Coronavirus-Mutationen im Rhein-Pfalz-Kreis bestätigt

Region. Im im Zuständigkeitsbereich des Gesundheitsamtes im Rhein-Pfalz-Kreis sind zwei Infektionen mit einer Coronavirus-Mutation nachgewiesen worden. Das vermeldete der Landkreis am Donnerstag. Dabei soll es sich in einem Fall um die britische Variante des Virus handeln. Im anderen Fall stehe eine genaue Sequenzierung noch aus.

Bei den beiden von den Coronavirus-Mutationen betroffenen Personen werden die Maßnahmen – wie längere Quarantäne und häufigere Testung – verschärft, um eine weitere Ausbreitung einzudämmen. „Mutationen sind nun auch in unserem Zuständigkeitsbereich angekommen – was leider zu erwarten war. Von diesen Mutationen wissen wir, dass sie sich leichter und schneller verbreiten. Daher appelliere ich an alle Bürgerinnen und Bürger, sich dringend weiter an die AHA-Regeln zu halten, trotz der allgemein sinkenden Infektionszahlen. Wir dürfen in unserer Achtsamkeit nicht nachlässig werden“, betont Landrat Clemens Körner.

Zum Zuständigkeitsbereich des Gesundheitsamtes Rhein-Pfalz-Kreis gehören neben dem Landkreis auch die Städte Ludwigshafen, Frankenthal und Speyer.

Am Donnerstag waren bereits nachgewiesene Coronavirus-Mutationen aus der Stadt Ludwigshafen und dem Landkreis Südliche Weinstraße bekanntgeworden.