Corona-Zahlen in Mannheim und Region steigen - Inzidenz im Südwesten bei 1191,3

Rhein-Neckar-Kreis. Die 7-Tage-Inzidenz in Mannheim ist am Montag mit 412 neuen Infektionen mit dem Coronavirus leicht auf 816,2 gestiegen. Das geht aus den Zahlen des Landesgesundheitsamtes (LGA) hervor. Am Sonntag lag der Wert bei 794,9. Im Wochenvergleich zeigt sich keine gravierende Veränderung - am vergangenen Montag lag die Inzidenz noch bei 797,8. Mittlerweile wurden insgesamt 39.607 Menschen in Mannheim positiv getestet. Die Zahl der Todesfälle im Zusammenhang mit dem Coronavirus stieg nach LGA-Zahlen um zwei weitere Fälle auf 419.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Im Rhein-Neckar-Kreis 752 Neuinfektionen mit Coronavirus

Im Rhein-Neckar-Kreis ist der Inzidenzwert am Montag nach den Zahlen des LGA auf 811,9 gestiegen. Am Vortag lag der Wert bei 792,5. Vom Gesundheitsamt wurden 752 Neuinfizierte vermeldet, sodass es jetzt insgesamt 53.938 Fälle im Kreis gibt. Die Zahl der Verstorbenen blieb unverändert: im Kreis sind 554 Todesfälle im Zusammenhang mit dem Coronavirus bekannt.

In Heidelberg sind am Montag laut LGA 187 weitere Corona-Fälle (insgesamt 13.273 Fälle) festgestellt worden. Die Inzidenz stieg damit leicht auf 688,5. Am Samstag lag der Wert noch bei 682,9. Nach LGA-Angaben ist die Zahl der Verstorbenen im Zusammenhang mit einer Covid-19-Infektion unverändert geblieben. Damit sind weiterhin 83 Todesfälle in Heidelberg bekannt.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Corona in der Region Mannheimer Morgen Plus-Artikel Aktuelle Zahlen Coronavirus aktuell: Fallzahlen aus der Metropolregion Rhein-Neckar und dem Main-Tauber-Kreis Mehr erfahren Mannheimer Morgen Plus-Artikel Täglich aktualisierte Grafiken Coronavirus in Mannheim: Fallzahlen, Sieben-Tage-Inzidenz und Impfungen Mehr erfahren Das Wichtigste auf einen Blick Die aktuelle Corona-Lage im Liveblog Mehr erfahren

Die Zahlen der Stadt Mannheim

Das Gesundheitsamt Mannheim hat am Montag zwei weitere Todesfälle im Zusammenhang mit dem Coronavirus bestätigt. Laut Stadtverwaltung verstarben ein über 80 und ein über 60 Jahre alter Mann in Mannheimer Krankenhäusern. Insgesamt hat seit Beginn der Pandemie 417 Todesfälle im Zusammenhang mit dem Coronavirus in Mannheim gegeben.

Dem Gesundheitsamt sind zudem bis heute Montagnachmittag (16 Uhr) 412 weitere nachgewiesene Coronavirus-Infektionen gemeldet worden. Die Zahl der bestätigten Fälle in Mannheim erhöht sich damit auf insgesamt 39.447.

Das Gesundheitsamt der Stadt Mannheim bestätigt heute zwei weitere Todesfälle im Zusammenhang mit dem Coronavirus in Mannheim. Bislang gelten in Mannheim 37.358 Personen als genesen, die häusliche Quarantäne wurde bei ihnen aufgehoben. Damit gibt es im Stadtgebiet derzeit 1.672 akute Infektionsfälle.

Inzidenz steigt in Baden-Württemberg weiter - auf 1191,3

AdUnit Mobile_Pos4

AdUnit Content_3

Die Sieben-Tage-Inzidenz der Corona-Neuinfektionen liegt im Südwesten in nur 5 von 44 Stadt- und Landkreisen unter 1000. Der Stadtkreis Ulm erreichte den höchsten Wert mit 1736,5. Das teilte das Landesgesundheitsamt in Stuttgart am Montag (Stand: 16 Uhr) mit. Am niedrigsten war die Sieben-Tage-Inzidenz der Corona-Neuinfektion je 100 000 Einwohner im Stadtkreis Heidelberg mit 688,5. Landesweit stieg der Wert auf 1191,3 (plus 37).

Die Behörde meldete 18 458 neue Infektionsfälle. Die Zahl der nachgewiesenen Fälle seit Beginn der Pandemie in Baden-Württemberg stieg damit auf 1 374 016. Die Zahl der Todesfälle stieg am Montag auf 13 669 (plus 16). Auf den Intensivstationen im Land werden derzeit 274 Covid-Erkrankte behandelt, das ist einer weniger als am Tag zuvor. Die Zahl der Corona-Infizierten, die innerhalb einer Woche und pro 100 000 Einwohner in ein Krankenhaus kamen, sank um 0,2 auf 4,8. (dpa/lsw)