Corona-Regeln in Speyerer Gaststätten kontrolliert

Speyer. Die Stadt Speyer hat bei Kontrollen der Corona-Regeln bei drei Gaststätten Verstöße festgestellt. Bei diesen sei die Kontrolle der Impf-oder Testnachweise und die Erfassung der Kontaktdaten komplett ausgeblieben, teilte die Stadt am Freitag mit. Es sei entsprechend der Vorgaben Vorgaben des Landes Rheinland-Pfalz mit einem Bußgeld von jeweils rund 1000 Euro zu rechnen. Den Angaben zufolge hatte der Kommunale Vollzugsdienst mit sechs Beamten in Zivil in dieser Woche 13 Gastronomiebetriebe in der Innenstadt kontrolliert. Der Großteil habe die Auflagen der Corona-Schutzmaßnahmen vorbildlich erfüllt, hieß es.

