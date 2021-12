Rhein-Neckar. In der Vorder- und Südpfalz sind am Montagabend erneut Hunderte Menschen bei „Spaziergängen“ als Protest gegen die Corona-Maßnahmen auf die Straßen gegangen. Wie ein Sprecher des Polizeipräsidiums Rheinpfalz auf Anfrage mitteilte, fanden in insgesamt 18 Kommunen Demonstrationen statt - bis auf eine waren alle unangemeldet. Die Polizei war mit insgesamt 300 Beamtinnen und Beamten

...