Corona-Kontrollen: Polizeipräsidium Mannheim stellt zahlreiche Verstöße fest

Rhein-Neckar. Infolge der bundeweiten Notbremse hat das Polizeipräsidium Mannheim seine Kontrollen in Mannheim, Heidelberg und dem Rhein-Neckar-Kreis angepasst und überprüft nun mit rund 70 zusätzlichen Beamtinnen und Beamten täglich das Einhalten der Coronaverordnung sowie der Allgemeinverfügung der Stadt Mannheim. Wie die Polizei mitteilt, wurden zwischen Freitag und Sonntag rund 4000 Personen kontrolliert, 420 verstießen gegen die Pflicht, einen Mund-Nasen-Schutz zu tragen. Insgesamt leitete die Polizei 60 Bußgeldverfahren ein.

1200 Fahrzeuge kontrolliert

Hinsichtlich der Ausgangsbeschränkung wurden zwischen Freitag- und Sonntagabend rund 1200 Fahrzeuge kontrolliert, die Beamtinnen und Beamten stellten dabei 150 Verstöße fest. Laut Polizei waren besonders am Samstag viele Menschen in den Innenstädten unterwegs, die keinen Mund-Nasen-Schutz trugen und den Mindestabstand nicht einhielten. Wie die Polizei mitteilte, sei die Tragequote in den Wochen zuvor deutlich höher gewesen.

Die Kontrollen, bei denen Polizeipräsidium Mannheim von den Kommunalen Ordnungsdiensten der Städte und Gemeinden unterstützt wird, sollen auch weiterhin intensiv durchgeführt werden.

