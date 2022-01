Corona-Inzidenz in Rheinland-Pfalz gesunken

Mainz. Die Sieben-Tage-Inzidenz in Rheinland-Pfalz ist leicht gesunken. Am Samstag ermittelte das Landesuntersuchungsamt 850,1 Infektionen auf 100 000 Einwohner in einer Woche. Am Freitag waren es 888,1. Innerhalb der letzten 24 Stunden ist keine weitere Person im Zusammenhang mit einer Corona-Infektion gestorben.

Die Gesundheitsämter des Landes erfassten 1838 Neuinfektionen binnen eines Tages (Stand 11.10 Uhr). Aktuell ist den Angaben zufolge bei 83 879 Menschen in Rheinland-Pfalz eine Corona-Infektion nachgewiesen. Die Belastung der Krankenhäuser veränderte sich kaum. Die Hospitalisierungsinzidenz - die Krankenhausaufnahmen einer Woche je 100 000 Einwohner - sank von 4,5 am Freitag auf 4,47. Die Zahl der gemeldeten Todesfälle von Covid-19-Patienten blieb bei 4801.

Zurzeit haben acht Städte und Landkreise eine vierstellige Sieben-Tage-Inzidenz. Die höchste Sieben-Tage-Inzidenz gab es am Samstag im Kreis Bad Kreuznach mit 1379,6. Danach folgten die Stadt Kaiserslautern (1281,3), die Stadt Trier (1239,7) und die Landeshauptstadt Mainz (1186,9). Am niedrigsten war die Inzidenz mit 230 im Kreis Mayen-Koblenz.