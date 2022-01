Corona-Inzidenz in Rheinland-Pfalz erreicht wieder Höchststand

Mainz. Nach einer Abschwächung am Wochenende hat die Sieben-Tage-Inzidenz der Corona-Pandemie in Rheinland-Pfalz am Montag wieder einen Höchstwert erreicht. Das Landesuntersuchungsamt registrierte 894,6 Infektionen auf 100 000 Einwohner in einer Woche. Am Sonntag waren es 863,7.

Die Gesundheitsämter meldeten am Montag 6733 Neu-Infektionen (Stand 14.10 Uhr). Aktuell ist nach Angaben des Landesuntersuchungsamts bei 87 875 Menschen in Rheinland-Pfalz eine Corona-Infektion nachgewiesen. Das sind mehr als alle Einwohner von Worms. So viele waren noch nie seit Beginn der Pandemie vor zwei Jahren zur gleichen Zeit angesteckt.

Die Belastung der Krankenhäuser nimmt allerdings kaum zu. Die Hospitalisierungsinzidenz - die Krankenhausaufnahmen einer Woche je 100 000 Einwohner - sank von 4,16 am Sonntag auf 4,04. Die Zahl der gemeldeten Todesfälle von Covid-19-Patienten stieg um 7 auf 4808.

Zehn der 36 Städte und Landkreise haben eine vierstellige Sieben-Tage-Inzidenz. Am höchsten ist dieser Wert im Kreis Bad Kreuznach mit 1431,8. Danach folgen die Städte Mainz (1329,7) und Kaiserslautern (1256,2) sowie der Kreis Germersheim (1255,8). Am niedrigsten war die Inzidenz mit 218,8 im Kreis Mayen-Koblenz.

