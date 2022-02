Corona-Inzidenz in Mannheim bleibt über 1000 - Wert im Südwesten stagniert

Rhein-Neckar. Die Sieben-Tage-Inzidenz in Mannheim ist am Montag auf 1.065,5 geklettert. Das geht aus den Zahlen des Landesgesundheitsamts (LGA) hervor. Ein Tag zuvor lag der Wert noch bei 1.027,4 . Es wurden 535 neue Fälle gemeldet. Damit haben sich in Mannheim bisher insgesamt 42.921 Menschen mit dem Virus infiziert. Im Wochenvergleich ist eine deutliche Steigerung zu sehen: Am vergangenen Montag lag die Inzidenz noch bei 816,2. Es sind auch zwei weitere Todesfälle bestätigt worden. Damit sind nun 423 Todesfälle bekannt.

Inzidenz im Rhein-Neckar-Kreis sinkt leicht

Im Rhein-Neckar-Kreis ist der Inzidenzwert am Montag nach den Zahlen des LGA leicht auf 1.103,7 gesunken. Am Vortag lag der Wert bei 1.125,8. Vom Gesundheitsamt wurden 775 Neuinfizierte vermeldet, sodass es jetzt insgesamt 60.159 Fälle im Kreis gibt. Die Zahl der Verstorbenen blieb unverändert. Im Kreis sind 557 Todesfälle im Zusammenhang mit dem Coronavirus bekannt.

In Heidelberg sind am Montag laut LGA 157 weitere Corona-Fälle (insgesamt 14.667 Fälle) festgestellt worden. Die Inzidenz sinkt damit auf 859,3. Am Samstag lag der Wert bei 890,8. Auch in Heidelberg wurde kein neues Todesfall vermeldet.

Corona-Inzidenz im Südwesten stagniert

Nach dem Wochenende ist die Sieben-Tage-Inzidenz in Baden-Württemberg bei Corona-Neuinfektionen sehr leicht gesunken. Innerhalb einer Woche wurde eine Infektion mit dem Coronavirus bei 1515,3 Menschen je 100 000 Einwohner nachgewiesen, wie das Landesgesundheitsamt am Montag in Stuttgart mitteilte (Stand: 16.00 Uhr). Das waren 8,5 weniger als am Vortag.

Im Vergleich zum Vortag meldete die Behörde 19 591 neue Ansteckungen - ein Anstieg auf 1 555 709 registrierte Fälle seit Beginn der Pandemie. Am Coronavirus oder im Zusammenhang damit sind mittlerweile 13 788 Menschen gestorben. Das waren 14 mehr als am Vortag.

Seit Jahresbeginn wurden den Behörden 751 Corona-19-Ausbrüche aus Schulen mit insgesamt 3580 Sars-CoV-2-Infektionen sowie 355 Ausbrüche aus Kitas mit zusammen 2320 Infektionen übermittelt, wie aus den Daten hervorgeht. Der Anteil der Unter-20-Jährigen an den Fällen der vergangenen sieben Tage betrage 34 Prozent.

Etwa durch die hohe Auslastung der Testkapazitäten gehen Experten von einer großen Dunkelziffer bei unerkannten Infektionen aus. Zudem hatte die Stadt Stuttgart am Freitag mitgeteilt, die hohe Zahl an Corona-Infektionsfällen derzeit nicht mehr schnell genug bearbeiten zu können. Es gibt also einen starken Meldeverzug.

Auf den Intensivstationen im Land lagen am Montag 277 Covid-Patientinnen und -Patienten, 5 weniger als am Vortag. Damit sind den Angaben nach 12,5 Prozent der Intensivbetten mit Covid-Erkrankten belegt. Die Zahl der Corona-Infizierten, die innerhalb einer Woche und pro 100 000 Einwohner in ein Krankenhaus kamen, stieg um 0,6 auf 7,2 (Hospitalisierungsinzidenz).

8 158 410 Menschen aus Baden-Württemberg sind inzwischen mindestens einmal geimpft. Das seien 73,5 Prozent der Gesamtbevölkerung, teilte das Landesgesundheitsamt weiter mit. Als geboostert - durch eine Auffrischungsspritze - gelten 5 991 087 Menschen beziehungsweise 54,0 Prozent. (dpa/lsw)

Anmerkung: Die Stadt Mannheim hat ihre zunächst veröffentlichten Zahlen wieder zurückgezogen. Schuld sei ein Übertragungsfehler, teilte die Verwaltung mit.