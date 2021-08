Corona-Impfungen für Kinder und Jugendliche in Weinheim und Sinsheim ohne Termin

Rhein-Neckar. In den Kreisimpfzentren des Rhein-Neckar-Kreises in Weinheim und Sinsheim können sich Kinder und Jugendliche im Alter von zwölf bis 17 Jahren ab sofort ohne Termin gegen das Coronavirus impfen lassen. Verabreicht wird nach Angaben des Landratsamtes der Impfstoff des Herstellers Biontech, den die EU-Kommission Ende Mai für Kinder und Jugendliche zugelassen hatte. So wie bereits im Zentralen Impfzentrum in Heidelberg können sich zwölf bis 17-Jährige täglich zwischen 8 und 20 Uhr impfen lassen. „Wir freuen uns, dass wir ab sofort auch Kinder ab zwölf Jahren und Jugendliche ohne Termin in den beiden Kreisimpfzentren (KIZ) des Rhein-Neckar-Kreises in Sinsheim und Weinheim impfen können“, so Christoph Schulze, zuständiger ärztlicher Leiter der drei vom Rhein-Neckar-Kreis betriebenen Impfzentren.

In der Mitteilung wurde darauf aufmerksam gemacht, dass eine Impfung von gesunden Jugendlichen und Kindern ab zwölf Jahren von Seiten des Sozialministeriums Baden-Württemberg nicht explizit empfohlen wird. Eine Impfung sei jedoch nach ärztlicher Aufklärung und bei individuellem Wunsch und Risikoakzeptanz des Impflings beziehungsweise der Sorgeberechtigten in Baden-Württemberg sowohl in den Impfzentren als auch bei Hausärzten möglich.