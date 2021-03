Rhein-Neckar. Mit einer Inzidenz von 202,3 hat sich die Stadt Worms über das Wochenende zum Corona-Hotspot in der Region entwickelt. Wie das rheinland-pfälzische Gesundheitsministerium mitteilte, stiegen die Fallzahlen in der Nibelungenstadt deutlich an. Bereits seit Freitag gilt wegen dieser Entwicklung wieder eine Ausgangssperre.

AdUnit urban-intext1

Eine solche hat am Wochenende auf Drängen des Landes auch der angrenzende Landkreis Alzey-Worms erlassen, wie aus einer Mitteilung hervorging. Sie tritt in der Nacht zum Mittwoch, 0 Uhr, in Kraft. Im Landkreis liegt die Inzidenz aktuell bei 154,2.

Im Vergleich der kreisfreien Städte hat Worms sogar den landesweiten „Spitzenplatz“ inne. Es folgen Ludwigshafen (164,9) und Speyer (156,2), wo auch wieder nächtliche Ausgangssperren greifen. Knapp unter der 100er-Marke liegen der Rhein-Pfalz-Kreis (99,6) und Frankenthal (84,1). Entspannter ist die Lage im Kreis Südliche Weinstraße (57) und in Landau (51,2). Auf der anderen Rheinseite steht Heidelberg bei einem Wert von 83, der Rhein-Neckar-Kreis liegt bei 125,1. jei